Трамп перепутал какао с кокаином

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи со своим колумбийским коллегой Хуаном Мануэлем Сантосом, говоря о необходимости пресечения производства кокаина, дважды произнес слово «какао» вместо «кока». Видео c заявлением американского лидера публикует телеканал CBS LA в своем Twitter.

«В прошлом году возделывание какао и производство кокаина в Колумбии достигло рекордных масштабов», — в частности, сказал глава государства.

Это рассмешило микроблогеров, которые притворно испугались за будущее шоколада. «Только не какао! Пожалуйста, только не какао!» — написал один из них в комментариях к посту CBS.

Другие заметили, что текст заявления Трампа лежал у него перед глазами, и ужаснулись тому, что «он не может даже читать».