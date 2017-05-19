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Трамп перепутал какао с кокаином

 

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи со своим колумбийским коллегой Хуаном Мануэлем Сантосом, говоря о необходимости пресечения производства кокаина, дважды произнес слово «какао» вместо «кока». Видео c заявлением американского лидера публикует телеканал CBS LA в своем Twitter.

«В прошлом году возделывание какао и производство кокаина в Колумбии достигло рекордных масштабов», — в частности, сказал глава государства.

Это рассмешило микроблогеров, которые притворно испугались за будущее шоколада. «Только не какао! Пожалуйста, только не какао!» — написал один из них в комментариях к посту CBS.

Другие заметили, что текст заявления Трампа лежал у него перед глазами, и ужаснулись тому, что «он не может даже читать».

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