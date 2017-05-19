WikiLeaks опубликовал документы о шпионском проекте ЦРУ под названием Athena. К сообщению WikiLeaks прикреплено пять файлов о проекте Athena, передает RNS.

Из сообщения WikiLeaks следует, что Athena обеспечивает возможность удаленной установки вредоносных программ на компьютеры, работающие на операционной системе Microsoft Windows — от Windows XP до Windows 10.

После установки программа в том числе позволяет удаленно загружать новое вредоносное ПО, извлекать из зараженного компьютера файлы, а также проводить настройку системы компьютера.

По данным WikiLeaks, вредоносный софт Athena был разработан ЦРУ совместно с американской компанией Siege Technologies.