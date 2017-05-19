Азербайджан наконец-то обогнал Турцию на Исламиаде

По итогам седьмого дня Исламиады Азербайджану все же удалось опередить Турцию в общекомандном зачете.

Сегодня мы завоевали четыре золотые медали, а Турция – лишь одну. Теперь у сборной Азербайджана 63 золота, а у Турции – 61. Наша команда вырвалась в лидеры и хочется верить, что за оставшиеся три дня не упустит 1-е место.

Всего у Азербайджана 124 медали (63-35-26). По количеству медалей в общем зачете лидирует Турция – 162 (61-56-45).

На 3-м месте и по количеству золотых наград, и по общему числу медалей располагается Иран – 72 (19-23-30).