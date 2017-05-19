Москва пыталась завербовать в качестве «агента влияния» известного противника американских санкций в отношении России конгрессмена Дана Рорабахера. Об этом политика предупреждали спецслужбы США еще в 2012 году, пишет The New York Times.

Как рассказал сам Рорабахер, в 2012 году агент ФБР предупредил его, что один из сотрудников российского МИДа, с которым он встречался во время своего визита в Москву, мог попытаться завербовать его в качестве «агента влияния», чтобы через него российское правительство могло бы продвигать нужную Москве политику.

Как сообщает «Росбалт», внимание к Рорабахеру переключилось после того, как конгрессмен-республиканец из Калифорнии Кевин Маккарти рассказал СМИ о связях Рорабахера с Россией. «Я думаю, что есть два человека, которым платит Путин: Рорабахер и Трамп», — сказал конгрессмен, однако спустя какое-то время заявил, что просто неудачно пошутил на эту тему.

В то же время газета пишет, что информацию о попытках завербовать Рорабахера в качестве «агента влияния» подтвердили бывшие и действующие сотрудники американских спецслужб.