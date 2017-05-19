Мосул покинули 700 тысяч человек

Иракский город Мосул покинули 700 тыс. человек с 17 октября 2016 года, когда была начата операция по освобождению города от террористов «Исламского государства» . Об этом сообщил на пресс-конференции в офисе ООН в Женеве представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Ираке Питер Хоукинс, передает «Анадолу».

По его словам, до конца операции свои дома покинут еще 200 тысяч мирных жителей. Хоукинс также рассказал, что у него «вызывает обеспокоенность положение гражданского населения в западных кварталах Мосула». «Больше всего от хаоса страдают женщины и дети. В частности дети в течение нескольких недель не получают достаточное количество пищи и воды. Они продолжают борьбу за существование в укрытиях, и даже если останутся в живых, то долго не смогут оправиться от полученной психологической травмы», — отметил представитель ЮНИСЕФ.

Мосул перешел под контроль террористов ИГ в июне 2014 года. В ноябре 2016 года силы безопасности Ирака освободили восточные кварталы города, с 19 февраля текущего года продолжается операция по освобождению западных кварталов Мосула.