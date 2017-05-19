Нью-йоркский террорист признался в желании «убить всех»

Водитель, совершивший наезд на толпу людей на Таймс-сквер в Нью-Йорке, признался в желании «убить их всех». Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Associated Press.

По данным агентства, водитель, 26-летний Ричард Рохас, заявил полиции, что перед тем как сесть за руль, он употреблял марихуану, смешанную с фенилциклидином. Также подозреваемый сказал, что стражи порядка должны были застрелить его, чтобы остановить.

Результаты токсикологического анализа еще не получены, но полицейские, которые проводили задержание, утверждают, что в тот момент мужчина шатался, у него были остекленевшие глаза и невнятная речь, передает агентство.