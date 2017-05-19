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Еще один удар по Межбанку

Автор: Отдел информации 

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана на пересмотр с возможностью снижения.

В настоящее время рейтинги находятся на уровне "Ba1", говорится в сообщении агентства. Их прогноз был "негативным" с 29 апреля 2016 года.

"Решение о начале пересмотра связано с неожиданным объявлением о плане реструктуризации крупнейшего банка страны, контролируемого государством - Международного банка Азербайджана (МБА, рейтинг "Caa3" на пересмотре с возможностью снижения), что привело к дефолту МБА 10 мая", - отмечает Moody's.

Пересмотр позволит агентству понять, является ли реструктуризация МБА сигналом о более высоком уровне финансовых проблем, чем предполагалось ранее.

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