Латвийский депутат пожаловался на русификацию страны

Латвийский парламентарий Эдвин Шноре опубликовал колонку в печатной версии издания NA avize. В статье он пожаловался на русификацию Латвии, сообщает сайт focus.lv.

«Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь», — написал депутат. «Местные русскоговорящие, которые во времена СССР порочили, ругали и клеветали на Латвию, до сих пор обратно из Латвии не уезжают. По крайней мере, не в том объеме, как хотели бы этого латыши», — отметил Шноре.

В Латвии проживают два миллиона человек, около 40 процентов которых — русскоязычные. В декабре 2016 года латвийская националистическая партия «Отечеству и свободе/ДННЛ» приняла резолюцию с призывом способствовать отъезду из страны нелояльных русскоязычных жителей.