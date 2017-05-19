Путин созвал Совбез

Президент России Владимир Путин в своей резиденции Бочаров Ручей в Сочи обсудил с членами Совета безопасности текущую внутрироссийскую ситуацию, сирийский конфликт, а также вопросы кибербезопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Обсуждались текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня. В очередной раз состоялся обмен мнениями по теме обеспечения кибербезопасности», — сказал Песков.

Кроме того, члены Совбеза отметили нелегитимность удара коалиции во главе с США по Сирии. «Участники обсудили сирийскую тему с акцентом на состоявшемся накануне очередном ударе американцев по сирийской территории. Отмечалось, что подобные действия являются нелегитимными и существенно осложняют процесс запуска зон деэскалации и внутрисирийского урегулирования в целом», — сообщил Песков по итогам заседания.