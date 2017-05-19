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Пенсионные накопления казахстанцев находятся под госгарантией.  Об этом напомнил министр информации и коммуникаций, комментируя  инвестицию в размере свыше 70 миллиардов тенге в Международный банк Азербайджана.

Выступая в проекте "Открытый диалог" на телеканале "Хабар", Даурен Абаев подчеркнул, что оценку верности вложений даст соответствующая проверка.

«Этот вопрос сейчас находится на особом контроле, и идет соответствующая проверка. Все детали будут опубликованы и представлены общественности. В Казахстане действует государственная гарантия пенсионных накоплений, никто ее не отменял, она учитывает даже инфляцию. Поэтому все граждане, которым положена пенсия, будут ее получать», - сказал казахстанский министр.

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