Пенсионные накопления казахстанцев находятся под госгарантией. Об этом напомнил министр информации и коммуникаций, комментируя инвестицию в размере свыше 70 миллиардов тенге в Международный банк Азербайджана.

Выступая в проекте "Открытый диалог" на телеканале "Хабар", Даурен Абаев подчеркнул, что оценку верности вложений даст соответствующая проверка.

«Этот вопрос сейчас находится на особом контроле, и идет соответствующая проверка. Все детали будут опубликованы и представлены общественности. В Казахстане действует государственная гарантия пенсионных накоплений, никто ее не отменял, она учитывает даже инфляцию. Поэтому все граждане, которым положена пенсия, будут ее получать», - сказал казахстанский министр.