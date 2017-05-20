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Запрет в России обвалил цены на помидоры в Баку

Автор: Отдел информации 

Усиление контроля на приезжающие из Азербайджана в Россию грузовики привело к неожиданному и резкому снижению цен на помидоры в Азербайджане.

Некоторое время назад на КПП между Азербайджаном и Дагестаном начали взвешивать все грузовики, въезжающие из Азербайджана. Это было одним из требований, бастующих в Дагестане дальнобойщиков, которые утверждают, что грузовики из Азербайджана едут сильно перегруженными, что дает им преимущество.

Теперь в Россию впускают грузовики,  груз которых не превышает 23 тонн.

Как сообщил haqqin.az источник, знакомый с ситуацией, этот фактор привел к резкому падению цен на помидоры в Азербайджане.  Если всего пару недель назад килограмм помидоров на рынках Баку стоит 3-5 манатов, то сейчас цена составляет 1,3-1,5 манатов.

Дело в том, что предприниматели уже подготовили партию помидоров для отправки в Россию, но из-за  нового не смогли доставить часть партии, которую выставили на реализацию в Баку. 

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