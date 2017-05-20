В Иране определяют имя нового президента страны

Голосование завершилось на всех избирательных участках на выборах президента Ирана; начался подсчет голосов. Об этом говорится в заявлении МВД страны, сообщает РИА Новости.

«Подсчет голосов начался на избирательных участках. Представителям кандидатов разрешено находиться при подсчете», — говорится в заявлении ведомства.

По данным телеканала Press TV, избирательные участки по всей стране закрылись в 00.00 по местному времени.

Как сообщается, глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что продлевать время голосования на следующий день будет незаконно.