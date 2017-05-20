Трамп: Уволенный глава ФБР давил на меня

Президент США Дональд Трамп рассказал российским дипломатам, когда принимал их в Овальном кабинете, что, уволив директора ФБР Джеймса Коми, избавился от «сильного давления». Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на служебные записки, составленные в Белом доме.

«Я просто уволил главу ФБР. Он был сумасшедшим, реально чокнутым», — приводятся в документе, с которым ознакомилось издание, слова Трампа. «Я столкнулся с большим давлением из-за России. Этого больше нет», — отметил он. «Я сам не под следствием», — добавил президент.

Комментируя ситуацию, представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Коми оказывал «неоправданное давление» на возможности президента вести дипломатический диалог с Россией по таким вопросам, как Сирия, Украина и исламистский терроризм. Он назвал расследование «действий России», которое проводилось ведомством, политизированным.