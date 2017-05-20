Социологи зафиксировали падение рейтинга Трампа

Рейтинг американского лидера Дональда Трампа упал до низшей отметки с начала его президентства. Согласно данным опроса общественного мнения, лишь 38% американцев одобряют деятельность Трампа во главе США, передает Reuters.

Как сообщается, 57% респондентов выразили неудовлетворенность президентством республиканца, в то время как 6% затруднились оценить работу Трампа.

По данным СМИ, падение популярности американского лидера связано со скандалами вокруг встречи Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и увольнения экс-директора ФБР Джеймса Коми.