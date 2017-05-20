Зять президента Азербайджана Ильхама Алиева, бизнесмен Самед Гурбанов посетил Чечню, где встретился с Рамзаном Кадыровым. Об этом на своей странице в Instagram написал сам глава Чечни.

«Дорогие друзья! У нас в гостях побывал Самед Курбанов, возглавляющий азербайджанский фонд имени Айдына Курбанова. Во время беседы он передал слова приветствия и теплые пожелания от Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с которым меня связывают братские отношения. Мы договорились и впредь поддерживать близкие и дружественные связи между Чечней и Азербайджаном», - написал Рамзан Кадыров.