Алексей Макеев, раненный в результате нападения толпы в мексиканском Канкуне, доставлен в госпиталь, рассказал РИА Новости проживающий в этом городе россиянин Александр Толмачев.

Ранее консул России в Мехико Дмитрий Болбот сообщил РИА Новости, что Макеев, возможно, был тяжело ранен, когда местные жители окружили его дом. При этом он сам ранил одного из мексиканцев. Россиянин получил известность в Мексике благодаря своим видео, на которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны.

"Макеев выжил, сейчас он доставлен в Hospital General", — заявил Толмачев.

При этом собеседник агентства сказал, что раненый мексиканец скончался. "Его звали Карлос Эдуардо", — отметил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что россиянин расстрелял его, однако затем местные СМИ сообщили, что удары были нанесены ножом.

На опубликованных в интернете записях с места событий видно, что в течение долгого времени толпа не предпринимала попыток напасть. Однако после известия о ранении мексиканца люди вломились в дом Макеева. Сам же он выбежал на крышу.

По словам консула, про Алексея Макеева в России снимали передачу "Чистосердечное признание", в которой утверждалось, что он психически нездоров. "Там рассказывалось, как он нападает на россиян на родине и что его принудительно лечили", — сказал консул.