В Баку снова ожидаются дожди

С 20 по 22 мая погода на территории Азербайджана ожидается нестабильная, с грозовыми дождями, местами интенсивными, возможен град. Ветер западный, местами порывистый. Ожидается также подъем уровня воды в реках.

20 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, слабый туман, ночью местами возможен кратковременный слабый дождь. Ветер южный, вечером сменится порывистым северо-западным.

Температура воздуха ночью 14-16, днем 21-26 тепла. Атмосферное давление понизится с 760 до 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 60-70%.