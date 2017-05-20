«Чтобы взять интервью, не обязательно приглашать меня в Баку, можно и по телефону. Но приехать в Баку и выступить здесь я бы очень хотел». Так начал беседу с haqqin.az легендарный советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт. Как оказалось, Валентин Гафт был в Баку на гастролях с театром «Современник» еще в 70-х гг. прошлого века.

- Я помню, что Баку мне очень понравился даже тогда. Я могу приехать со своей женой, выступить. Она очень редко куда выбирается, но в Баку поедет (супруга Валентина Гафта - Ольга Остроумова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ - ред.). Некоторое время назад я собирался приехать, Виктюк об этом говорил (Роман Виктюк, советский, российский и украинский театральный режиссер - ред.). Было даже приглашение от Наргиз Пашаевой (художественный руководитель театра «УНС» - ред.) выступить в Баку. Я ей даже написал письмо в стихах, у нас с ней были неплохие «телефонные» отношения. Но не сложилось.

- Вы все так же пишете эпиграммы?

- Эпиграммы я пишу мало. Эпиграммы закончились. Да и не моя эта профессия, я не сатирик. Иногда развлекаю своих друзей, близких. Но когда-то писал эпиграммы для капустников.

Но я пишу серьезные стихи. Вот недавно у меня вышла книжка с серьезными стихами, оформленная хорошим художником…

- А в политической жизни не участвуете?

- Нет. И пишу я простые вещи, которые сильнее политических.

- Но у вас наверняка есть свое отношение к событиям в мире.

- Конечно, я же живу на этой земле. Я не распоряжаюсь и от меня не зависят эти события, но как же не реагировать на то, что происходит в мире, в твоей стране. Вы знаете, я как-то написал стихотворение:

Земля дрожит от напряженья,

Горят дома, трещат мосты,

Победы стали пораженьем

Нашей фальшивой красоты.

Еще слышны обрывки смеха,

Слились в одно чума и пир,

Высот смертельного успеха

Достиг наш неразумный мир.

Земли скрипучие рулады

Терзают слух мой по ночам.

Ей тяжесть дантовского ада

Уже давно не по плечам.

Иглой пронзив земное темя,

Замрет натруженная ось,

И перекрестит Землю Время,

Чтоб ей спокойнее спалось…

- Но вы довольны ситуацией в стране? Возможно, есть желание что-то поправить…

- Вы знаете, поправить мы можем себя сами. У нас терпеливый, сильный, талантливый народ.

- Вспоминается великолепный советский фильм «Гараж», в котором вы сыграли роль председателя гаражно-строительного кооператива Сидоркина. Проходят годы и десятилетия, а своей актуальности эта картина не теряет. На ваш взгляд, многое ли изменилось с 1979 года, когда на экраны вышла эта рязановская комедия?

- «Гараж» - это государство. И, к сожалению, серьезных перемен с тех пор не произошло. Картина не перестает быть современной. Остались все те же проблемы, они проявляются не только в событиях «Гаража». Сейчас есть и стоянки, и гаражи, но у людей внутри такое же ощущение, как и у героев картины. Мы смеемся, просматривая этот фильм, потому что он до сих пор живой. Картина стала более серьезной и понятной.

- Кстати, после выхода картины реплики ее героев моментально разошлись в народе на цитаты. Как эти фразы вообще возникли? Вы сами их придумали, или же жестко следовали сценарию?

- В сценарии в основном все было написано. Но, конечно же, я кое-что добавил. Есть реплики, которые я придумал. Например, фраза «рыночная моя».

- Вы застали Великую Отечественную войну. Как относитесь к вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве: Карабах, Украина…

- Это ужасно. Ужасно то, что все это до сих пор висит в воздухе. Я одинаково отношусь к обеим сторонам (Армении и Азербайджану – ред.). Страшно, если и в дальнейшем прольется кровь. Надо терпеть, искать решение. Возможно, найдется мудрый человек, который сможет все исправить…

- В свое время вы наверняка общались с Гейдаром Алиевым…

- Да, когда-то я общался с вашим президентом Гейдаром Алиевым. На меня он произвел сильное впечатление, я его до сих пор помню. Однажды у нас был прием после спектакля, и он меня поразил тем, как он понимает театр, как понимает то, что мы играли. Кроме того, это был красивый, прекрасно говорящий человек.