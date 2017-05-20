Ренат Дадашев подписал контракт с немецким «Айнтрахтом»

Азербайджанский форвард Ренат Дадашев подписал свой первый профессиональный контракт с немецким футбольным клубом «Айнтрахт», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт Дадашева с франкфуртским клубом рассчитан до лета 2020 года.

Ренат Дадашев перебрался в академию «Айнтрахта» зимой этого года из «РБ Лейпциг». В составе команды U-19 он отличился семью голами и тремя ассистами в десяти играх.

18-летний нападающий является уроженцем Германии, за которую и выступал на юниорском уровне, отличившись 13 забитыми мячами в 15 матчах за сборную U-17.

В марте этого года Дадашев принял решение играть за сборную Азербайджана. Молодой нападающий был вызван в сборную Азербайджана на отборочный матч чемпионата мира-2018 против Германии (1:4), но на поле так и не вышел.