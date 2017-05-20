Президент США Дональд Трамп прибыл в субботу в Эр-Рияд - отправной пункт его первого зарубежного турне, в ходе которого он посетит Израиль и Ватикан, а затем примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии. Кадры прибытия транслирует телеканал Al Arabiya.

Во время первого визита в королевство глава Белого дома обсудит с руководством страны укрепление сотрудничества и развитие отношений.

В Эр-Рияде у Трампа запланирована встреча с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Саудовско-американский саммит пройдет под лозунгом "Вместе мы достигнем цели", стороны обсудят сотрудничество в ряде областей, в частности в экономической и военно-технической. Ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.