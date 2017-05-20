Конгресс США надумал обязать Дональда Трампа ввести санкции против союзников Сирии. В соответствии с принятым палатой представителей законопроектом, это затронет Иран и Россию. Ограничительные меры направлены против лиц, которые участвуют в передаче Дамаску военных технологий или оказывают финансовую помощь.

В первую очередь санкции затронут тех, кто оказывает поддержку главе САР Башару Асаду. Президент США будет обязан ввести против этих лиц ограничительные меры в течение 30 дней, если посчитает, что их действия действительно способствуют усугублению гуманитарного кризиса в регионе. Санкции предусматривают запрет на получение визы в США, а попавшие под них лица и организации не смогут иметь никаких деловых отношений с гражданами этой страны. Кроме того, любая их собственность или активы на американской территории в случае обнаружения будут арестованы.

Конечно, инициативу ждет процедура утверждения в Сенате и администрации президента, однако вероятность ее принятия достаточно высока.

Но если все будет именно так, как сейчас декларируется, то одним из основных кандидатов на американские санкции становится Армения. Именно эта страна всегда была в более чем теплых отношениях с режимом Асада. Католикос всех армян Гарегин II в 2009 году вручил Асаду наивысшую награду армянской апостольской церкви – Крест Святого Георгия. Как говорилось, орден присуждается президенту Сирии за поддержку армян, Армении и способствование развитию отношений двух стран. Гарегин II особо подчеркнул, что «армянский народ никогда не забудет ту историческую поддержку, которую Сирия оказала армянам в ходе событий 1915 года». В то время, перебравшись из Турции в Сирию, армяне активно интегрировались в общественно-политическую и деловую жизнь страны и вскоре обрели достаточно сильную позицию.

Уже в наше время, как в период правления Хафеза Асада, так и при президентстве его сына – Башара Асада, штаб-квартиры таких армянских террористических организаций, как АСАЛА и «Апостол», абсолютно легально действовали в Бейруте, а их учебно-тренировочные базы – в Сирии. В период напряженных отношений с Анкарой Сирия активно использовала эти организации против Турции.

И совсем уже недавние события: делегация во главе с депутатом Самвелом Фарманяном передала президенту Асаду послание его армянского коллеги Сержа Саргсяна, в котором он от себя лично и от имени армянского народа выразил поддержку режиму Асада. В свою очередь Башар Асад высоко оценил «объективную» позицию Армении по сирийскому кризису и поддержку Еревана в вопросе сохранения стабильности в этой ближневосточной стране.

«Армянские депутаты подтвердили готовность оказывать полноценную поддержку действиям сирийского руководства, направленным на восстановление безопасности и стабильности в своей стране, а также на обеспечение безопасного возвращения переселенцев из Кесаба и других городов на места исконного проживания», — отмечает сирийская пресса.

Для Армении близкие отношения с Сирией чрезвычайно важны. Там мощное армянское лобби, которое в ходе военных операций в Нагорном Карабахе оказывало армянской армии всестороннюю помощь.

Учитывая существующие реалии, официальный Ереван и армянское лобби сегодня оказывают Сирии политическую и военную поддержку. Не случайно официальные лица, политические круги, пресса Армении всегда защищают режим Башара Асада.

А вот в Вашингтоне почему-то забывают о таком союзнике Асада, как Армения. Все потому, уверен политолог Эльхан Шахиноглу, что на политические круги Вашингтона оказывает значительное влияние мощное армянское лобби США.

«Именно под воздействием этого лобби в 1990-х была принята пресловутая 907-я поправка, запрещающая государственную поддержку Азербайджану из-за блокады Армении. При этом никто в Конгрессе и словом не обмолвился об оккупированных Арменией 20 процентах территории Азербайджана. А ведь эту землю не инопланетяне захватили.

Правда, после террористической атаки в США в 2001 году тогдашний глава Белого дома приостановил действие 907-й поправки, поскольку было бы нелогично использовать санкции против страны, которая поддержала и поддерживает Америку всеми возможными средствами борьбы с террористами», - подчеркнул политолог.

Анализируя ситуацию, Шахиноглу отмечает, что, поддерживая Армению, конгрессмены, яро выступающие против официального Дамаска, поступают вопреки собственной же логике. С другим другом Дамаска - Ираном - Конгресс поступил весьма жестко, приняв законопроект, ограничивающий отношения с этой страной. А вот Армении никакие ограничения не касаются. А чем Армения лучше Ирана?» - удивляется эксперт.

Неужели официальным лицам и конгрессменам США надо все время напоминать, с кем и против кого они дружат?