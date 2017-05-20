Подписаться на уведомления
 

Поворотная точка Ирана наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

В пятницу, 19 мая, совпали два события, каждого из которых хватило бы, чтобы быть названным ключевым с точки зрения будущего Ирана. Во-первых, конечно, речь идет о выборах президента страны, на которых в очень конкурентной борьбе сошлись действующий президент Хасан Роухани и бывший прокурор Ибрахим Раиси.

Раиси и Роухани

Считается, что Роухани олицетворяет реформистское крыло в Иране, а Раиси – радикально консервативное. При этом не надо за этими определениями видеть больше, чем есть на самом деле: это и реформизм, и консерватизм по-ирански. Так, эксперты отмечают, что при президенте-реформаторе Роухани страна проводит более жесткую и агрессивную внешнюю политику, чем при жестком консерваторе Ахмадинежаде. Именно с последним и сравнивают Ибрахима Раиси.

Во-вторых, в этот день президент Трамп с первым зарубежным визитом приехал в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, первейшего врага Ирана. Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал отменить ядерную сделку с Ираном, которая позволила Тегерану частично снять экономическую блокаду и оживить хозяйственную жизнь в стране. Это достижение приписывают как раз Хасану Роухани.

Нынешний американский президент, помимо жесткой позиции в отношении Ирана, намерен заключить колоссальную оружейную сделку с саудитами, речь идет о контракте на 100 миллиардов долларов, и поддержать идею «арабского НАТО» с формальным руководством Саудовской Аравии, фактическим – США.

В понедельник ожидается большая встреча, в которой примут участие полсотни арабских и мусульманских лидеров. Ее антииранская направленность очевидна. Тем более что в последнее время и без того осложненные отношения Тегерана и Эр-Рияда в очередной раз обострились. Обменялись резкими заявлениями принц Мухаммед бен Салман, фактически второй человек в Саудовской Аравии, и министр обороны Ирана Хоссейн Дехган.

Один сказал, что Саудовская Аравия не будет ждать, когда ее территория станет полем битвы, и сделает все, чтобы полем битвы стал сам Иран. Второй пообещал в случае чего не оставить от Саудовской Аравии целого места, за исключением Мекки и Медины. Такой разговор сложно развернуть в позитивное русло. Казалось бы, Саудовской Аравии больше подошел бы нынешний «умеренный» президент Ирана, чем его куда более радикальный оппонент, но многие считают, что саудиты и Израиль предпочли бы, наоборот, чтобы победил Раиси: тогда тем же США будет легче определиться с жесткой позицией, чем в случае с Роухани, имеющим реформаторскую репутацию.

Для самого Ирана момент выбора непрост. Ожидания от заключения ядерной сделки с Западом были больше, чем пока получился результат. Хотя экономика и вздохнула свободнее, какого-то чуда не произошло, и консерваторы упрекают президента, что отказ от ядерной программы не стоил унижения перед Западом.

В то же время Роухани рассчитывает на то, что в целом частичное снятие блокады было воспринято страной позитивно. К тому же в новейшей истории Ирана еще не было случая, чтобы действующего президента не переизбрали на второй срок. Но сгущающиеся международные тучи усиливают позиции радикальных консерваторов. И победа Раиси сделает того самым вероятным преемником верховного лидера аятоллы Хаменеи, который стар и не силен здоровьем. Ибрахиму Раиси 56 лет, и если учесть, что верховный лидер Ирана избирается пожизненно, то можно себе представить, на какую глубокую перспективу сейчас решается будущее этой страны.

1742 просмотров


Темы:

Старости
Россия пыталась завербовать известного конгрессмена
Россия пыталась завербовать известного конгрессмена Американские СМИ
Наша погода
Сегодня 24° / 16°
21 Май 21° / 15°
22 Май 22° / 16°
23 Май 23° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.8916 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Десятки российских артистов оказались в «черном списке» Украины
И снова трое азербайджанских борцов в финале Исламиады
Отношения Каталонии и Испании накаляются
Боснийские рабы в Азербайджане эксклюзив
Американская система подвела армянскую армию комментарий эксперта
Грузия решила напоить вином всех китайцев Haqqin.az из Тбилиси
Госминистр ФРГ осудил Армению за Карабах
Поворотная точка Ирана наш комментарий
Трамп в Саудовской Аравии видео
В Губе мужчина перерезал горло жене
64-е золото Азербайджана на Исламиаде
В Вашингтоне забыли про союзника Асада — Армению комментарий эксперта
Мехрибан Алиева испекла «Наполеон», а Лейла Алиева написала фото
Ренат Дадашев подписал контракт с немецким «Айнтрахтом»
Валентин Гафт о Карабахе: «Страшно, если прольется кровь» выдающийся актер в гостях у haqqin.az
В Баку снова ожидаются дожди
Белый дом решил защищать Трампа от импичмента
Толпа мексиканцев линчевала россиянина видео
Зять Ильхама Алиева встретился с Рамзаном Кадыровым фото
Мадуро назвал Мексику государством-банкротом
17-летний азербайджанец выиграл конкурс талантов Швеции видео
В Карабахе убит армянский солдат
Роухани лидирует на президентских выборах в Иране
Социологи зафиксировали падение рейтинга Трампа
Хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Эр-Рияда
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться