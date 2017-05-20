В пятницу, 19 мая, совпали два события, каждого из которых хватило бы, чтобы быть названным ключевым с точки зрения будущего Ирана. Во-первых, конечно, речь идет о выборах президента страны, на которых в очень конкурентной борьбе сошлись действующий президент Хасан Роухани и бывший прокурор Ибрахим Раиси.

Считается, что Роухани олицетворяет реформистское крыло в Иране, а Раиси – радикально консервативное. При этом не надо за этими определениями видеть больше, чем есть на самом деле: это и реформизм, и консерватизм по-ирански. Так, эксперты отмечают, что при президенте-реформаторе Роухани страна проводит более жесткую и агрессивную внешнюю политику, чем при жестком консерваторе Ахмадинежаде. Именно с последним и сравнивают Ибрахима Раиси.

Во-вторых, в этот день президент Трамп с первым зарубежным визитом приехал в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, первейшего врага Ирана. Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал отменить ядерную сделку с Ираном, которая позволила Тегерану частично снять экономическую блокаду и оживить хозяйственную жизнь в стране. Это достижение приписывают как раз Хасану Роухани.

Нынешний американский президент, помимо жесткой позиции в отношении Ирана, намерен заключить колоссальную оружейную сделку с саудитами, речь идет о контракте на 100 миллиардов долларов, и поддержать идею «арабского НАТО» с формальным руководством Саудовской Аравии, фактическим – США.

В понедельник ожидается большая встреча, в которой примут участие полсотни арабских и мусульманских лидеров. Ее антииранская направленность очевидна. Тем более что в последнее время и без того осложненные отношения Тегерана и Эр-Рияда в очередной раз обострились. Обменялись резкими заявлениями принц Мухаммед бен Салман, фактически второй человек в Саудовской Аравии, и министр обороны Ирана Хоссейн Дехган.

Один сказал, что Саудовская Аравия не будет ждать, когда ее территория станет полем битвы, и сделает все, чтобы полем битвы стал сам Иран. Второй пообещал в случае чего не оставить от Саудовской Аравии целого места, за исключением Мекки и Медины. Такой разговор сложно развернуть в позитивное русло. Казалось бы, Саудовской Аравии больше подошел бы нынешний «умеренный» президент Ирана, чем его куда более радикальный оппонент, но многие считают, что саудиты и Израиль предпочли бы, наоборот, чтобы победил Раиси: тогда тем же США будет легче определиться с жесткой позицией, чем в случае с Роухани, имеющим реформаторскую репутацию.

Для самого Ирана момент выбора непрост. Ожидания от заключения ядерной сделки с Западом были больше, чем пока получился результат. Хотя экономика и вздохнула свободнее, какого-то чуда не произошло, и консерваторы упрекают президента, что отказ от ядерной программы не стоил унижения перед Западом.

В то же время Роухани рассчитывает на то, что в целом частичное снятие блокады было воспринято страной позитивно. К тому же в новейшей истории Ирана еще не было случая, чтобы действующего президента не переизбрали на второй срок. Но сгущающиеся международные тучи усиливают позиции радикальных консерваторов. И победа Раиси сделает того самым вероятным преемником верховного лидера аятоллы Хаменеи, который стар и не силен здоровьем. Ибрахиму Раиси 56 лет, и если учесть, что верховный лидер Ирана избирается пожизненно, то можно себе представить, на какую глубокую перспективу сейчас решается будущее этой страны.