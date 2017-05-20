Подписаться на уведомления
 

Госминистр ФРГ осудил Армению за Карабах

Автор: Отдел информации 

Госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот высказал озабоченность по поводу ситуации с правами на оккупированных территориях Азербайджана. Дипломат назвал несколько фактов, выступая в пятницу в Никосии на 127-й сессии Комитета министров Совета Европы, передает Укринформ.

«Положение в области прав человека в Крыму, аннексированном Россией в нарушение норм международного права, а также в контролируемых сепаратистами районах на востоке Украины по-прежнему дает повод для большого беспокойства. Пришло время предоставить уполномоченному по правам человека и другим мониторинговым институтам Совета Европы неограниченный доступ в эти регионы», - сказал Рот.

То же самое, отметил он, касается и других территорий, к которым Совет Европы так и не имеет доступа до сих пор: будь то Абхазия и Южная Осетия, принадлежащие Грузии, Приднестровье или Нагорный Карабах и прилегающие семь районов Азербайджана.

МИД ФРГ призывает генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда «решительно продолжать свои усилия».

Раскритиковал госсекретарь МИД и «варварские преступления против гомосексуалистов в Чечне», призвав к их объективному расследованию.

Рот отметил в целом, что «в некоторых частях Европы, мы вновь вынуждены признать, права человека, верховенство закона и демократические нормы находятся под усиливающимся давлением».

«Это не может и не должно продолжаться», - сказал он, напомнив, что все страны-члены Совета Европы взяли на себя обязательства по защите прав человека, верховенства закона и демократии без каких-либо «если» и «но».

«Эти обязательства должны быть соблюдены. Тут не может быть никаких исключений», - подчеркнул немецкий дипломат.

1920 просмотров


Темы:

Старости
Россия пыталась завербовать известного конгрессмена
Россия пыталась завербовать известного конгрессмена Американские СМИ
Наша погода
Сегодня 24° / 16°
21 Май 21° / 15°
22 Май 22° / 16°
23 Май 23° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.8916 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Десятки российских артистов оказались в «черном списке» Украины
И снова трое азербайджанских борцов в финале Исламиады
Отношения Каталонии и Испании накаляются
Боснийские рабы в Азербайджане эксклюзив
Американская система подвела армянскую армию комментарий эксперта
Грузия решила напоить вином всех китайцев Haqqin.az из Тбилиси
Госминистр ФРГ осудил Армению за Карабах
Поворотная точка Ирана наш комментарий
Трамп в Саудовской Аравии видео
В Губе мужчина перерезал горло жене
64-е золото Азербайджана на Исламиаде
В Вашингтоне забыли про союзника Асада — Армению комментарий эксперта
Мехрибан Алиева испекла «Наполеон», а Лейла Алиева написала фото
Ренат Дадашев подписал контракт с немецким «Айнтрахтом»
Валентин Гафт о Карабахе: «Страшно, если прольется кровь» выдающийся актер в гостях у haqqin.az
В Баку снова ожидаются дожди
Белый дом решил защищать Трампа от импичмента
Толпа мексиканцев линчевала россиянина видео
Зять Ильхама Алиева встретился с Рамзаном Кадыровым фото
Мадуро назвал Мексику государством-банкротом
17-летний азербайджанец выиграл конкурс талантов Швеции видео
В Карабахе убит армянский солдат
Роухани лидирует на президентских выборах в Иране
Социологи зафиксировали падение рейтинга Трампа
Хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Эр-Рияда
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться