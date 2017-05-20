Госминистр ФРГ осудил Армению за Карабах

Госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот высказал озабоченность по поводу ситуации с правами на оккупированных территориях Азербайджана. Дипломат назвал несколько фактов, выступая в пятницу в Никосии на 127-й сессии Комитета министров Совета Европы, передает Укринформ.

«Положение в области прав человека в Крыму, аннексированном Россией в нарушение норм международного права, а также в контролируемых сепаратистами районах на востоке Украины по-прежнему дает повод для большого беспокойства. Пришло время предоставить уполномоченному по правам человека и другим мониторинговым институтам Совета Европы неограниченный доступ в эти регионы», - сказал Рот.

То же самое, отметил он, касается и других территорий, к которым Совет Европы так и не имеет доступа до сих пор: будь то Абхазия и Южная Осетия, принадлежащие Грузии, Приднестровье или Нагорный Карабах и прилегающие семь районов Азербайджана.

МИД ФРГ призывает генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда «решительно продолжать свои усилия».

Раскритиковал госсекретарь МИД и «варварские преступления против гомосексуалистов в Чечне», призвав к их объективному расследованию.

Рот отметил в целом, что «в некоторых частях Европы, мы вновь вынуждены признать, права человека, верховенство закона и демократические нормы находятся под усиливающимся давлением».

«Это не может и не должно продолжаться», - сказал он, напомнив, что все страны-члены Совета Европы взяли на себя обязательства по защите прав человека, верховенства закона и демократии без каких-либо «если» и «но».

«Эти обязательства должны быть соблюдены. Тут не может быть никаких исключений», - подчеркнул немецкий дипломат.