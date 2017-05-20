Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле. На сегодняшний день Китай находится на втором месте среди стран-экспортеров вина - основной статьи грузинского экспорта.

Только в первом квартале нынешнего года Тбилиси отгрузил в Поднебесную порядка 2,4 миллиона бутылок. В свою очередь Тбилиси рассчитывает на увеличение потока инвестиций из Пекина. Грузинские эксперты подчеркивают, что их стране первой в регионе удалось оформить с Китаем соглашение о свободной торговле. Теперь грузинские производители смогут поставлять свою продукцию на китайский рынок без уплаты таможенной пошлины.

«Многие из 70 компаний нашей ассоциации уже несколько лет работают с Китаем, и я уверен, что после вступления в силу соглашения их число возрастет», - считает вице-президент Ассоциации бизнесменов Грузии Самсон Пхакадзе.

По данным же первого квартала текущего года, объем импорта из Китая в 2,5 раза превышает грузинский экспорт. Как, собственно, и было в прошлом, несмотря на действующее в последние годы соглашение о восстановлении нового Шелкового пути для грузинских товаров. Тем не менее, Китай входит в четверку стран - крупнейших торговых партнеров Грузии с торговым оборотом за первый квартал в 175,8 миллиона долларов. Первую тройку составляют ближайшие соседи - Турция, Россия и Азербайджан.