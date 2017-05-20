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Американская система подвела армянскую армию комментарий эксперта

Автор: Рауф Керимли, собкор 

«Армянская сторона ежедневно что-то придумывает. На их провокации давно уже следует не обращать внимания». Так азербайджанский военный эксперт Ильхам Агаларов прокомментировал haqqin.az сообщения армянских военных о том, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают свои же позиции.

Напомним, согласно армянским сообщениям, «подкрепленным» видео, система видеонаблюдения армянских сил зафиксировала, что около 12:15 - 12:19 и 13:32 - 13:36 по ереванскому времени на участке Сейсулан-Ярымджа линии соприкосновения Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из 60-миллиметровых минометов по собственным позициям.

В ВС Армении посчитали это либо показателем непрофессионализма азербайджанских военных, либо показателем отсутствия вертикали управления, либо подготовкой почвы для дальнейших провокаций. 

Как считает военный специалист Ильхам Агаларов, это действительно показатель непрофессионализма, но только не азербайджанских, а армянских военных.

С его мнением согласны и в Минобороны Азербайджана, которое, как уже сообщал haqqin.az, распространило заявление.

«В настоящее время на различных направлениях фронта, в том числе на Тертер-Агдеринском направлении, проводятся учения. На видео взрываются не 60-миллиметровые снаряды минометов, как заявляют армяне, а используемые в учениях ручные гранаты. Чтобы понять, что это не снаряды от минометов, не обязательно быть экспертом, а знать немного об оружии», - говорится в сообщении.

По словам Ильхама Агаларова, подобные учения действительно регулярно проводятся на разных участках фронта, и для этого не нужен «общереспубликанский сбор».

«Более того, не только у каждого корпуса, но даже у батальона есть плановые учения», - подчеркнул эксперт.

«Американцы помогли армянской стороне системой видеонаблюдения за линией соприкосновения, заменившей классические наблюдательные посты. Выясняется, что человеческий фактор и оценка все-таки незаменимы. Любой грамотный наблюдатель разобрался бы в том, что происходит, но армянская сторона насмешила всех, заявив о «самообстреле» азербайджанских позиций», - сказал Агаларов.

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