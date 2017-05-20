«Проблема с торговлей людьми и принудительной эксплуатации труда крайне остра в Боснии и Герцеговине. Стоит признать, что самый вопиющий подобный случай в новейшей истории нашей страны связан с Азербайджаном». Об этом в кулуарах конференции в Вене, посвященной борьбе с торговлей людьми, в беседе с корреспондентом haqqin.az заявила координатор проекта боснийской правозащитной организации AsocijaciyaXY Даяна Цвжеткович (Dajana Cvjetkovic).

По ее словам, этот вопиющий случай произошел в 2007 году, когда более 600 рабочих из Боснии и Герцеговины, других балканских стран были привлечены на строительство крупных спортивных объектов в Азербайджане.

«Они проработали там вплоть до 2009 года. Схема была проста: когда боснийцы приезжали по контракту в Баку, у них отбирали все документы и тем самым лишали права выезжать из страны. Они содержались в ужасных условиях, их непосильный труд не был оплачен. Это настоящее рабство 21-го века», - сказала она.

Правозащитник также добавила, что несмотря на то, что с этой истории прошло много времени, суд над виновными прошел всего несколько лет назад. А деньги, заработанные преступниками, ищут до сих пор.

«Всего за организацию незаконной отправки боснийских рабочих в Азербайджан перед судом предстали 13 человек. Все они получили тюремные сроки. Согласно обвинению, за годы эксплуатации рабочих в Азербайджане преступники заработали свыше трех миллионов долларов. Эти деньги спрятаны на счетах в различных банках, и найти их до сих пор не удалось», - сказала Цвжеткович.

Даяна Цвжеткович также представила haqqin.az материалы, раскрывающие масштаб совершенного преступления.

Согласно судебным материалам, главными организаторами рабского труда боснийцев в Азербайджане были братья Српко и Милан Вусеновики. Помимо них в преступную группу входили Рейд Лжубисик, Саза Липовак, Сафет Терановик, Расим Терановик, Ненад Татик, Славиза Коджик, Зоран Дмитровик и др.

Наймом рабочих в Боснии и Герцеговине для дальнейшей работы в Азербайджане занималась компания Serbaz. В разное время из Азербайджана через банки Новой Зеландии и других стран на счета этой компании поступили миллионы долларов.

При этом, как признались на суде сами рабочие, формально за работу в Азербайджане им платили по 5 долларов в час. Однако за любую малейшую провинность существовали штрафы. Так, за задержку на обеде рабочего штрафовали на 500 (!) долларов. В течение нескольких недель работы в Азербайджане штрафов у боснийского рабочего накапливалось столько, что он практически работал только за еду.

При этом боснийских рабочих азербайджанские работодатели наказывали не только манатом. Потерпевшие рассказали на суде о фактах побоев и пыток, когда рабочего закрывали в подвале и включали там громкую музыку.

Даяна Цвжеткович также добавила, что факты незаконной эксплуатации боснийских рабочих встречались не только в Азербайджане, но и, к примеру, на строительстве спортивных объектов в российском Сочи. Однако масштабы там были не такие чудовищные, как в Азербайджане.