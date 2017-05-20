И снова трое азербайджанских борцов в финале Исламиады

Во второй день соревнований по вольной борьбе на Играх исламской солидарности в финал вышли трое азербайджанских борцов.

Это – Гаджи Алиев (61 кг), Муртазали Муслимов (70 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг). Причем Алиев и Магомедов победили в полуфинале наших главных соперников в турнире вольников – иранцев.

Гаджи встретится в финале с Алибеком Осмоновым из Кыргызстана. Муртазали ждет поединок с иранцем Мостафой Хоссейнхани. А Джамаледдин поборется за золото с казахом Даулетом Шабанбаем.

Олимпийский чемпион Лондона Шариф Шарифов (86 кг) поборется за бронзу.

Напомним, что и вчера в финал вышли три азербайджанских вольника. В итоге мы завоевали два золота и одно серебро.