В Баку поменяют маршруты 29 автобусов

В день проведения церемонии закрытия IV Игр исламской солидарности будет изменено направление движения 29 автобусов, следующих к станции метро "Кероглу", и шести внутригородских автобусов. Как сообщает Report, об этом сказал глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

М.Агаев заявил, что для церемонии закрытия Игр (22 мая) Бакинское транспортное агентство выделило 430 автобусов: "В день проведения церемонии закрытия водители заранее пройдут медицинское обследование. Посредством системы GPS, установленной в автобусах, мы будем наблюдать за автобусами и пресекать их преждевременный выезд на маршрут и превышение скорости".