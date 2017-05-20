Лжеказаки в Азербайджане

В последнее время в интернете стала появляться информация о некоем генерале, выдающем себя за атамана казаков Азербайджана. Об этом haqqin.az заявил заместитель атамана, заведующий информационным отделом Землячества казаков Азербайджана Вадим Сухарев.

«Бывший член землячества Сергей Самуйлов выдает себя за атамана азербайджанских казаков, главу не существующей в реестре Министерства юстиции организации «Союз казаков Азербайджана». За нарушение устава, неподобающее поведение и использование в корыстных целях информации, распространяемой в СМИ, еще в 2016 году он был исключен из землячества», - сказал Сухарев.

По его словам, с тех пор Самуйлов посещает различные общественные мероприятия, проводит какие-то встречи, представляясь руководителем надуманных организаций, дает интервью и часто приписывает своей «организации» проведение акций казаков в Баку.

«Он также посещает представительство Россотрудничества, Центр русской культуры при Русской общине, обращается в посольство РФ и вводит в заблуждение руководство этих ведомств. Интересно, что в свои 40 лет он ходит в форме генерала азербайджанской армии», - говорит Сухарев.

«Когда речь заходит о форме, которую Самуйлов не имеет права носить, он заявляет, что звание генерала ему присвоила Международная академия казачества Украины. Тогда, согласно закону, если он представляет иностранную организацию, он не имеет права вести общественную деятельность на территории Азербайджана без государственной регистрации в Минюсте, а тем более привлекать в ряды несуществующей организации граждан и выдавать им членские удостоверения», - подчеркивает собеседник.

По его словам, своими действиями Самуйлов нарушает закон и просто дискредитирует казачество.

Сухарев предоставил документы о регистрации в Минюсте Землячества казаков Азербайджана. «На сегодняшний день атаманом Землячества казаков является Чигирев Юрий Сергеевич, избранный открытым голосованием в ноябре 2015 года», - сказал Сухарев.