Война между армиями различных государств на поле боя, на передовой давно уже сопровождается войной информационной. Карабахский конфликт также ведется не только посредством беспилотников, пушек, систем РЛС и прочего оружия. Армянская сторона активно использует и разнообразные элементы информационной войны, включающие не только распространение в мировых СМИ лживой информации о столкновениях на фронте, сокрытие собственных потерь и преувеличение потерь азербайджанской армии, но и создание фейковых военных сайтов на азербайджанском языке. А с недавних пор противник использует для своих фальсификаций и социальные сети.

Армянские спецслужбы создают аккаунты с фотографиями симпатичных девушек, от имени которых азербайджанским военнослужащим засылаются предложения о дружбе. Увы, далеко не все наши солдаты и офицеры соблюдают осторожность, забывая, что наши противники горазды на провокации. Завязывается переписка, и армянская сторона, играя под наивных девиц, выпытывает различные сведения личного характера. Ну а потом информация используется армянской армией, а компромат на того или иного азербайджанского офицера сливается в СМИ.

Появление в прессе такого рода компромата на азербайджанских военнослужащих, увлекшихся флиртом с виртуальными подругами в соцсетях, являющимися на самом деле армянскими спецами информационной войны, несомненный просчет азербайджанской военной контрразведки. Но, с другой стороны, крайне сложно уследить за всеми солдатами и офицерами, имеющими смартфоны, то есть выход в интернет и, соответственно, соцсети.

Игнорировать эту проблему в военных условиях нельзя, и решить ее на сегодня можно только кардинальным образом - запретить азербайджанским военнослужащим, особенно проходящим срочную службу и имеющим доступ к оперативной информации, пользоваться смартфонами. Достаточно будет и простых телефонов, посредством которых можно звонить и принимать звонки. Информационная безопасность превыше всего.

В конце концов еще с января 2014 года в здании Милли Меджлиса Азербайджана действует полный запрет на смартфоны и даже простые мобильные телефоны, причем не только для депутатов, но и журналистов, и вообще всех, кто по какой-либо надобности входит в здание парламента. И ничего – все спокойно сдают свои гаджеты на входе и забирают уходя. Вполне разумное ограничение, установленное в целях безопасности.

Теми же соображениями нужно руководствоваться, и запрещая пользование смартфонами азербайджанским военнослужащим. Тем более что Азербайджан далеко не первый, кто предпринял такие меры. В Белоруссии уже давно наложено вето на использование планшетов и смартфонов в армии. А эта страна, между прочим, ни с кем не воюет.

«Ничто не мешает солдату иметь маленький мобильный телефон, который предназначен для переговоров с родителями, любимой девушкой. Потому что все остальные виды гаджетов имеют способность передавать информацию не туда, куда надо. Это нужно в целях информационной безопасности», - объясняет свой приказ министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Ограничено использование смартфонов и в армии Украины, которая уже не первый год вынуждена бороться с сепаратистами. Немало скандалов и даже обвинений в предательстве в этой стране было связано именно с тем, что некоторые полевые командиры и депутаты Верховной Рады, что посещали передовую, совершенно открыто делились важной информацией о передвижениях украинской армии. Не говоря уже о том, что противник не раз вычислял по сигналам мобильных телефонов координаты подразделения ВС. Все это заставило украинских парламентариев принять решение об ограничении использования даже не смартфонов, а мобильных телефонов в зоне боевых действий.

Не менее строгие меры принимаются и в отношении вооруженных сил армий западных стран. В США при поступлении на военную службу новобранцам ограничивают общение с родственниками и друзьями. На время прохождения «курса молодого бойца» (в среднем два месяца) солдаты сдают мобильные телефоны своему командиру, который затем решает, выдавать телефоны или нет. В некоторых воинских подразделениях корпуса морской пехоты новобранцам вообще запрещено звонить своим родным.

В ВВС США, согласно общим правилам использования мобильных телефонов, новобранцам разрешается позвонить родным в день прибытия, в первую неделю, в течение четвертой и в конце седьмой недели службы. В остальное время солдаты могут разговаривать по телефону только с разрешения командиров, причем звонки производятся в присутствии представителя штаба подразделения. Мобильные устройства могут использоваться только для голосовой связи. Отправка и получение видео, фото и текста строго запрещены. За нарушение данного условия солдат наказывают дисциплинарно.

Таковы меры предосторожности, к которым прибегают в армиях очень многих государств, причем не только в условиях боевых действий. В информационную войну сегодня вовлечены буквально все страны и континенты, и ее баталии не менее страшны и так же чреваты потерями. Эту объективную реальность давно надо было осознать в нашей воюющей стране, и медлить с кардинальными мерами нельзя.