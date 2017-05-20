Порошенко отправил новейшие танки в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об отправке танков Т-80 на передовую в Донбасс. Об этом глава государства в субботу, 20 мая, написал на своей странице в Facebook.

«Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена высокомобильным десантным войскам Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности», — говорится в сообщении.

К посту украинский лидер прикрепил хештег #GloryToUkraine (Слава Украине), а также видео, на котором демонстрируется работа военной техники. Из подписей в ролике следует, что калибр пушки танка составляет 125 миллиметров, а максимальная скорость боевой машины — 70 километров в час.

Сколько конкретно танков отправлено на юго-восток Украины, а также когда они прибудут к месту назначения, не уточняется.