Октай Асадов летит в Турцию

Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов с 21 по 23 мая будет находиться с рабочим визитом в Стамбуле (Турция) для участия в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Как сообщили АПА в пресс-службе Милли Меджлиса, на мероприятии будут обсуждаться сегодняшняя ситуация в Черноморском регионе, борьба с терроризмом, укрепление сотрудничества между странами-членами структуры и перспективы дальнейшего развития.

В рамках визита планируется ряд встреч Октая Асадова с руководителями делегаций, участвующих в мероприятии.