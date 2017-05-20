Министра обороны Ливии уволили из-за нападения боевиков

В Ливии в результате нападения боевиков группировки «Третья сила» на базу национальной армии погибли более 140 человек.

Как сообщает «Газета», нападение произошло в городе Брак-аш-Шати. Глава нового правительства Ливии Файез Саррадж отстранил от должности министра обороны Махди Аль-Баргати до тех пор, «пока не будет установлено, кто несет ответственность за нарушение режима прекращения огня». Среди убитых 103 человека являлись военнослужащими.

Нападение на авиабазу разрушило перемирие в этом районе, которое в последние месяцы наблюдалось между военными альянсами, базирующимися в восточной и западной Ливии.