Теперь в Грузии будут управлять по-советски. Этот саркастический вывод содержится в заявлении подавляющего большинства неправительственных организаций Грузии в ответ на попытку правящей партии «Грузинская мечта» лишить статуса самоуправления ряд городов страны.

Около 150 НПО, общинных и медиа-организаций в своем обращении к президенту страны добиваются проведения выборов, пока «Грузинская мечта» не предприняла упреждающих законодательных действий с целью лишить целый ряд городов, в том числе и такие крупные, как Гори, Телави, Ахалцихе и Зугдиди, самостоятельности.

По мнению правозащитников и большинства горожан, реализация этих планов, которые правящая партия называет реформами, будет означать реанимацию давно отвергнутых советских способов руководства городом и прежде всего городским хозяйством. К тому же упомянутые города лишатся своего бюджета и собственных властных органов - все это планируется передать общинному муниципалитету.

Комизм ситуации заключается в том, что общественные организации жалуются на произвол «мечтателей», одним из лидеров которых является президент. Жалобщики не без ехидства напоминают, что органы самоуправления в свое время внедрялись как раз по настоянию «Грузинской мечты» как выстраданные вроде бы народом идеи. Президент рад бы удовлетворить требование НПО и горожан, да беда в том, что для объявления им даты выборов требуется согласие премьера. А тот на это не пойдет до реформирования городского хозяйства. И это тоже прямое следствие проводимых реформ.

Вот и возмущаются теперь люди: «Если все это делается ради блага народа, нельзя ли было, прежде чем заняться преобразованиями, спросить у него, желает ли он такого блага? Тогда бы, наверное, и услышали «мечтатели»: в реформах, как в жизни, нужно семь раз отмерить и один раз отрезать. А не наоборот…»