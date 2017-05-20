В настоящее время доходность вложений в недвижимость составляет в среднем 5%. Об этом haqqin.az заявил эксперт по недвижимости Рашад Алиев. Получается, что это как бы условные 5% годовых? Это выгоднее, чем банковские вклады, или нет? Отвечая на этот вопрос, Рашад Алиев отметил, что доходы номинированы в манатах. «А эта доходность (кстати, без вычета налогов и расходов) ниже, чем манатные депозиты. Однако есть одно «но» - это без учета роста цен на недвижимость в манатах».

«Дело в том, что арендный доход в Азербайджане ниже, чем депозитные ставки. Но недвижимость у нас была предпочтительнее по двум причинам. Первая - всегда был расчет на подорожание жилья, а это тоже доход. И вторая - депозиты рискованы из-за вероятного банкротства банков, - рассказывает эксперт. - Есть третий момент: банковские депозиты освобождены от налога на доходы физлиц, а вот арендный доход нет».

По его словам, в период последних пиковых цен, то есть в 2013 году, средняя доходность недвижимости в Баку составляла примерно 5,3%: «Ранее, в 2012-м, мы тоже проводили расчеты доходности, и тогда она составила 5,5%».

Плюс к этому в тот период рост цен продолжался, а это делало недвижимость еще более привлекательной.

«По сегментам рынка доходность, конечно же, была разной. По дачным домам, дворовым домам и квартирам, например, она была ниже, а по некоторым коммерческим объектам выше среднего показателя. Интервал, в зависимости от сегмента, составлял от 3,5% до 7%. Эта доходность отражала соотношение между годовой арендной платой без вычета налогов и затрат и рыночной стоимостью объекта», - рассказал Алиев.

По его словам, инвесторы нацелены не только на получение арендного дохода. «Окупать стоимость недвижимости арендным доходом довольно долго. Инвесторов больше всего интересует рост стоимости недвижимости, а с ростом стоимости, как правило, растет и арендная плата».

Конечно, инвестор в этом случае получает доход, когда продает объект. «Однако при растущем рынке желающих продавать не так много. А сейчас в период кризиса тем более. С началом кризиса изменились цены на недвижимость, и, разумеется, менялись арендные ставки. Стоит отметить, что рынок аренды пережил еще большее потрясение. В некоторых случаях цены упали даже в манатном эквиваленте», - заявил Алиев.

Эксперт указывает, что у сегодняшних инвесторов на рынке несколько иная мотивация. «Есть те, кто из-за банковского кризиса диверсифицировал свой капитал. Например, часть средств они оставили в банке, а часть вложили в недвижимость. Были и те, кто в панике вкладывал львиную долю сбережений в недвижимость. То есть за последние два года появилось много граждан, главным мотивом которых стало сохранение капитала», - подчеркивает собеседник.

«Ну и самое главное. Мы часто слышим, что на рынке глубокий кризис и рынок стоит. Не стоит это понимать в буквальном смысле слова. На рынке сейчас есть достаточное количество сделок по купле-продаже, просто их количество ниже, чем в благоприятный период.

Кстати, профессиональные инвесторы и осведомленные покупатели всегда обращают внимание на такое понятие, как «потенциальная доходность» недвижимости. Некоторые покупатели приобретают недвижимость исходя из стоимости квадратного метра, думая, что это хороший ориентир. Вот здесь-то и часто кроется «ловушка». Два объекта, имеющие примерно одно и то же расположение и одинаковую площадь, могут иметь разную доходность, что и влияет на их стоимость. А это значит, что квадратные метры этих объектов могут иметь разную цену», - подчеркнул эксперт.