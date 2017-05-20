Турция готовится к новым операциям в Сирии и Ираке

Генштаб ВС Турции разработал план вероятных антитеррористических операций в регионе, направленный против возможных атак курдских вооруженных формирований из Сирии и Ирака, сообщает агентство Anadolu.

По сообщению военных источников агентства в Анкаре, планы предполагают "решительный отпор любым атакам боевиков ответвлений террористической организации PПK (YPG и PYD) в Сирии и Ираке". На военных базах, которые предполагается задействовать в рамках плана Генштаба Турции, завершена подготовка к операциям в сопредельных государствах. Склады с оружием и боеприпасами пополнены, в приграничные районы стянута дополнительная военная техника.

В приграничных с Ираком и Сирией районах Турции создана инфраструктура логистической поддержки. Ряд военных частей передислоцированы к границе.

Служба разведки Турции организовала круглосуточное наблюдение в приграничной полосе — напротив территорий, контролируемых силами PYD и YPG на севере Ирака и в Сирии. Наблюдение ведется из провинций Хатай (граничит с сирийским Африном), Шанлыурфа (напротив сирийского Телль-Абъяда), Мардин (граничит с сирийским Камышлы), а также по всей границе с Ираком.