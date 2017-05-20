Футболист сборной Саудовской Аравии Мохаммед Канно, потерявший сознание во время матча Исламских игр против Камеруна, доставлен на родину.

Медицинская эвакуация игрока из Баку в Эр-Рияд была осуществлена вчера. Футболиста сопровождал доктор команды Саудовской Аравии Ахмед бен Махфуз.

В аэропорту Эр-Рияда Канно встретил глава медицинского комитета местной футбольной ассоциации Салех Аль Харси. На машине скорой помощи Мохаммеда доставили в отделение нейрохирургии одной из местных больниц, где его заново осмотрели и провели обследование. Аравийские врачи заявили, что футболист не сможет тренироваться как минимум месяц.

Напомним, матч Саудовская Аравия – Камерун состоялся 15 мая. В первом тайме аравийский футболист столкнулся в верховой борьбе с камерунским игроком. Соперники ударились головами, после чего аравиец рухнул на землю, вновь сильно ударившись головой. Он потерял сознание еще в воздухе.

Первыми на помощь к Мохаммеду прибежали камерунские футболисты, не дав ему проглотить язык. Затем подоспели врачи. Игрока унесли на носилках, он был доставлен в бакинскую больницу. Врачи сообщили, что у футболиста в голове образовался сгусток крови, из-за чего он и потерял сознание, но жизни Мохаммеда ничто не угрожает.