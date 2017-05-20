Путин пообещал отправить еды жителям Венесуэлы

Президент РФ Владимир Путин в рамках телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро пообещал отправить еды для жителей латиноамериканской страны, в которой обострился экономический и политический кризис, сообщает Associated Press со ссылкой на МИД Венесуэлы.

По данным ведомства, российский лидер в том числе пообещал направлять в эту страну несколько тысяч тонн муки каждый месяц.

На сайте Кремля в заявлении по итогам разговоров лидеров двух стран об этой договоренности ничего не говорится.

Как отмечает агентство, такая помощь Мадуро пришла в очень тяжелый момент. В настоящее время даже региональные власти Венесуэлы начали дистанцироваться от Мадуро, призвав его уважать демократические нормы.