В Наримановском районе Баку произошел взрыв на Бакинском механическом литейном заводе, передает Trend.

Взрыв произошел примерно в 14:00. По предварительным данным, на заводе взорвались кислородные баллоны. В результате происшествия погиб Мамедов Замик Гахраман оглу (1986 г.р.). Его брат госпитализирован в тяжелом состоянии.

В прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

По имеющимся данным, пострадавшие в результате взрыва братья приехали на завод, чтобы заполнить кислородные баллоны.