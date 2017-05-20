Белоруссия показала противотанковый «Богомол»

Белорусская компания «Белспецвнештехника — Новые технологии» впервые показала самоходный роботизированный противотанковый комплекс «Богомол». Об этом ТАСС сообщил главный конструктор Андрей Анисимов.

Машина представлена на выставке «MILEX-2017» в Минске.

«Его разработка была начата не так давно, и мы уже имеем первые результаты по данной работе. Серийное производство будет организовано достаточно быстро, на представленной модели обкатываются различные технические решения», — отметил он.

По словам Анисимова, машина сделана с нуля без каких-либо заимствований. «На выставке представлен экспортный вариант, но если белорусские вооруженные силы будут заинтересованы в подобных роботах, нет никаких проблем поставить их на вооружение», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный комплекс может быть установлено несколько типов управляемых ракет. «Это ракеты класса "Шершень" с лазерной системой наведения, или "Фагот", "Конкурс", "Метис" либо с радиокомандной системой управления, либо с проводной системой управления», — указал Анисимов.