Государственный таможенный комитет опровергает наличие связи между падением цен на помидоры в Баку и проблемами с проездом грузовиков в России.

Напомним, что накануне haqqin.az написал о том, что из-за усиления контроля на российско-азербайджанской границе, на территорию России перестали пропускать грузовики тяжелее 23 тонн. Из-за этого многие предприниматели не смогли отправить помидоры в Россию и были вынуждены реализовать их в Баку. За считанные недели цены на помидоры в Баку рухнули в три раза.

ГТК заявляет, что эта информация не отражает действительность. Поскольку серьезно контролируется соблюдение переходящими таможенную границу автомобилями норм и правил международных перевозок и поэтому в процессе перехода границы автомобилями, перевозящими помидоры в РФ, никаких проблем нет.

За последние 2 дня через северную границу в РФ было беспрепятственно экспортировано 85 грузовиков и 49 вагонов с помидорами.

ГТК также отмечает, что какая-либо проблема, возникающая на таможенно-пропускных пунктах обеих стран, оперативно решается посредством переговоров между руководителями таможенных служб.