Трампу устроили пышный прием в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Как пишет The Washington Post, американского лидера сопровождают его супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. При этом первая леди США не стала покрывать голову, как предписывают мусульманские правила.

СМИ отмечают, что король Салман приветствовал Трампа на красной дорожке, поданной прямо к трапу президентского борта. После этого политики направились в VIP-ложу аэропорта.

На банкете в королевском дворце Трампу вручат высшую государственную награду Саудовской Аравии. Ожидается, что в ходе консультаций стороны заключат сделку на поставки вооружений на сумму $110 млрд.

Эр-Рияд надеется на «перезагрузку» испортившихся во время президентства Барака Обамы отношений с США на фоне ядерной сделки по Ирану.