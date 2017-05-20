Кто купил в центре Баку квартиру за 6 миллионов?

В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание по делу второй группы руководителей управлений ныне упраздненного МНБ — генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Как сообщил из зала суда собственный корреспондент haqqin.az, большая часть заседания была посвящена эпизоду, связанному с потерпевшим Забилем Салмановым, владеющим сетью магазинов в Баку. В собственности Забиля Салманова числятся магазины EUROMODA, RAMSEY, FAİK SÖNMEZ, ENJOYMENT, KIP, FLO, OUTLET и др. Владелец бутиков утверждает, что сотрудники МНБ силой отняли у него 437 тысяч манатов.

Отвечая на вопросы Адиля Исмайлова, адвоката генерала Субахира Гурбанова, потерпевший Забиль Салманов сообщил, что во время следствия собирался давать показания в Следственном управлении по тяжким преступлениям в присутствии адвоката Аслана Исмайлова. Однако следователь Орхан Бабаев заявил, что адвокат не имеет права даже входить в здание управления, из-за чего возник конфликт.

При этом Забиль Салманов также отверг утверждение, что его вызвали в МНБ из-за своих связей с адвокатом Асланом Исмайловым, хотя отметил, что в МНБ от него потребовали разорвать все отношения с этим адвокатом.

Потерпевший З.Салманов не скрыл, что после того как его отпустили из МНБ, Аслан Исмайлов сообщил, что звонил нескольким людям и ходатайствовал о его освобождении.

На прошлых заседаниях суда потерпевшие Забиль Салманов и Азер Закиров заявили, что 3 марта 2015 года они встретились с обвиняемым Физули Алиевым около кафе «Султан», откуда отправились в пункт обмена валюты, где перевели в манаты доллары, взятые в офисе Салманова.

На вопрос адвоката Адиля Исмайлова, почему сотрудники спецорганов решили обменять доллары на манаты спустя всего пару недель после девальвации национальной валюты, З.Салманов заявил, что о причинах его не осведомили, просто предложили обменять, что он и сделал.

«И я, и вы, и Физули Алиев прекрасно знаем, как на самом деле обстояло это дело. Но тут что-то не сходится, так как вы снова утверждаете, что все деньги остались у Физули Алиева», - заметил зашитник.

Самой примечательной частью заседания стал диалог между адвокатом Адилем Исмайловым и потерпевшим Забилем Салмановым.

Адиль Исмайлов: Есть ли связь между вашими отношениями с Рашадом Мамедовым и вызовом в МНБ?

Забиль Салманов: По-моему, нет. В первый раз меня вызвали не из-за него.

Адиль Исмайлов: А во второй раз, когда вас вызывали в мае?

Забиль Салманов: Я вам так скажу. В то время шла подготовка к аресту Рашада Мамедова, и от меня потребовали показаний против него. Несмотря на разногласия, существовавшие между мной и Рашадом, я не хотел писать на него донос.

Адиль Исмайлов: Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2013 года квартира в доме по улице Низами, 44 была продана Рашаду Мамедову за 6 миллионов манатов. Однако нотариус указал сумму в 600 тысяч. Из этих 6 миллионов было выплачено 4,7 миллиона манатов. В своих показаниях вы уверяете, что сразу после увольнения Эльдара Махмудова вы позвонили Физули Алиеву и потребовали вернуть деньги, которые дали за то, чтобы вам помогли вернуть оставшуюся часть денег. Кто-нибудь в МНБ обещал вам взять деньги у Рашада Мамедова и вернуть вам?

Забиль Салманов: Меня заставили написать жалобу на Рашада Мамедова.

Адиль Исмайлов: Но он все же остался вам должен 1,3 миллиона манатов?

Забиль Салманов: Я тогда сказал, что если МНБ арестует Рашада Мамедова, то возвращать мои деньги будет некому. Но меня уверили, что заберут деньги у Рашада и отдадут мне. Это говорил Физули Алиев. Есть даже эсэмэс, где я спрашиваю Физули, что станет с моими деньгами.

Адиль Исмайлов: Так вам вернули деньги?

Забиль Салманов: Нет, не вернули.

Адиль Исмайлов: И вы теперь требуете эти деньги от Физули Алиева?

Забиль Салманов: Нет, почему от Физули Алиева? У нас с Рашадом есть договоренность по этому поводу: он построит дом и даст мне там квартиры.

Адвокат Адиль Исмайлов отметил, что среди материалов уголовного дела имеется письмо Аслана Исмайлова, адресованное руководству страны. В своем послании адвокат утверждает, что после увольнения Эльдара Махмудова сотрудники прокуратуры начали угрожать Забилю Салманову арестом, хотя должны были его защищать .

Адиль Исмайлов поинтересовался у Забиля Салманова, угрожали ли ему арестом в прокуратуре, но потерпевший не захотел отвечать на этот вопрос.

Затем были заслушаны показания по эпизоду, связанному с компанией Texmarin LTD. Бывший бухгалтер компании Матанат Аллахвердиева заявила, что в 2015 году в офис компании ворвались сотрудники МНБ и увезли ее и других работников в МНБ.

«Меня продержали там всего 15 минут. Никаких жалоб на сотрудников МНБ у меня нет – они были предельно вежливы», - сказала она.

Судья Габиб Гасанов назначил очередное заседание суда на 23 мая.