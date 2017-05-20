Сегодня на Играх исламской солидарности в Баку начались соревнования по зорхане - традиционному для нашего региона виду спорта.
В командных соревнованиях Азербайджан взял серебро, уступив лишь Ирану. Бронза у Афганистана и Ирака.
Сегодня на Играх исламской солидарности в Баку начались соревнования по зорхане - традиционному для нашего региона виду спорта.
В командных соревнованиях Азербайджан взял серебро, уступив лишь Ирану. Бронза у Афганистана и Ирака.
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