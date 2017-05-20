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Минобороны о смартфонах в армии По следам наших выступлений

Автор: Отдел информации 

Согласно соответствующему приказу министра обороны, начиная с начала 2014 года в Вооруженных силах страны и, в частности, воинских частях, расположенных в прифронтовой зоне, категорически запрещено использование мобильных устройств,  обладающих функциями фото и видеозаписи, а также поддерживающих выход в интернет. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана в ответ на статью haqqin.az «Отнимите у солдата смартфон».

В Минобороны также отметили, что соответствующие органы Минобороны регулярно проводят мониторинги в этой сфере. В случае выявления нарушений, допустившие их военнослужащие, и в том числе, должностные лица серьезно будут наказываться.

Напомним, что в статье haqqin.az «Отнимите у солдата смартфон» говорилось о том, что азербайджанские военнослужащие, использующие смартфоны, становятся потенциальными жертвами провокаций армянских спецслужб.

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