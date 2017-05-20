Рогозин: Россия перестанет модернизировать старые образцы вооружения

Россия перестанет модернизировать старые образцы вооружения. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в программе «Вести в субботу».

По его словам, модернизация - это такое же нормальное явление, как создание новых образцов.

«Но модернизации не должно быть бесконечное множество. Три, четыре, не более. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения», - заявил Рогозин.

Вице-премьер объяснил, что новая программа вооружения будет инновационной. Ее ключевой особенностью будет разработка интеллектуального оружия, а также самых передовых систем разведки и связи.