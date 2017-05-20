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Британцы верят в Мэй

 

Британские консерваторы после публикаций предвыборных программ (манифестов) крупнейших политических партий страны сохраняют лидерство в опросах среди населения; об этом свидетельствуют данные компании по изучению рынка и общественного мнения Opinium Research LLP.

По данным ее опроса, 46% граждан страны предпочтут на выборах Консервативную партию во главе с премьер-министром Терезой Мэй.

Главный конкурент консерваторов на парламентских выборах 8 июня — Лейбористская партия — может рассчитывать на 33% голосов избирателей, "Либеральные демократы" — на 8%, евроскептики UKIP пока всего лишь на четвертом месте с 5% поддержки.

Соответствующим образом выглядит и уровень популярности кандидатов на пост премьера — действующего лидера, главу правительства Мэй поддерживает 48% респондентов, лидера лейбористов Джереми Корбина — 27%. 

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