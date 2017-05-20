Азербайджанцы открыли асфальтный завод в западной Украине

Компания Alov (Азербайджан) запустила работу асфальтного завода в городе Николаев Львовской области. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации.
Согласно информации, завод был запущен 17 мая. Он расположен на участке площадью 18 га.
Проектная мощность предприятия — 100 тонн асфальта/час.
Сообщается, что инвестиции в запуск завода составили 7 млн евро.
Как сообщалось ранее, основным направлением деятельности ООО "Алов" является строительство дорог и автострад.
Согласно реестру юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании является гражданин Азербайджана Зияддин Исмаил Алиев.