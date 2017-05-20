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Бельгийского полицейского накажут за крест тамплиеров

 

В Бельгии полицейское начальство Валлонии накажет за нарушение профессиональной этики сотрудника, носившего на службе крест тамплиеров на униформе, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Лапчатый крест, символ средневекового ордена рыцарей-тамплиеров, или «храмовников», полицейский прикрепил к бронежилету, как нагрудный знак. Он попал в объективы телекамер во время съемок репортажа в коммуне Кувен и вызвал у журналистов подозрения, что страж порядка демонстрирует свою связь с правоэкстремистскими организациями.

Обнаружение «тамплиера» вызвало общественный резонанс, и в полиции вызвали сотрудника на допрос, на котором он отверг какую-либо причастность к радикальным движениям или сектам. Выяснилось также, что крест тамплиеров полицейский носил на службе с 2016 года и никто не делал ему замечаний по поводу неположенного знака на униформе.

Подозрения о приверженности полицейского экстремистским идеям не нашли подтверждения, однако его все же накажут за нарушение профессиональной этики, отмечает агентство. А для установления истинных мотивов полицейского будет проведено внутреннее расследование.

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Бельгийского полицейского накажут за крест тамплиеров
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