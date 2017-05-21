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Тысячи митингующих требуют отставки премьера Испании

 

Митинг в поддержку вынесения вотума недоверия премьер-министру страны Мариано Рахою состоялся в субботу вечером в центре Мадрида.

Организатором выступила левая коалиция "Объединившись, можем" (входят Podemos и "Объединенные левые"), которая в пятницу зарегистрировала в конгрессе депутатов предложение о вынесении вотума недоверия главе кабинета из-за многочисленных случаев коррупции в возглавляемой им правой Народной партии (НП).

В ближайшее время Рахой должен дать показания в суде в качестве свидетеля по делу "Gurthel" — одному из самых громких коррупционных дел в Испании за последние годы.

На площади Пуэрта-дель-Соль, несмотря на жару, собрались несколько тысяч человек под лозунгом "Пора от них избавиться". Многие сторонники Podemos приехали в испанскую столицу на автобусах из других регионов страны — всего в Мадрид прибыло более 50 таких автобусов. В толпе видно много республиканских флагов.

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